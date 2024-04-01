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        Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak

        Hatay'ın Belen ilçesinde, heyelan riski nedeniyle farklı bölgeye taşınacak Kömürüçukuru Mahallesi'nde 228 konutun yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.04.2024 - 15:56
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        Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, heyelan riski nedeniyle farklı bölgeye taşınacak Kömürüçukuru Mahallesi'nde 228 konutun yapımına başlandı.

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce 228 konutun inşasına başlanan Kömürüçukuru Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Çalışmaları inceleyen Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı.

        Yılmaz, AA muhabirine, mahallenin, 2019'da meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki bir bölgeye taşınmasına karar verildiğini söyledi.

        Mahalledeki bazı ikametlerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde de hasar gördüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "AFAD'ın çalışmasıyla 228 konut olarak planlanan proje depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Büyük bir proje olarak tasarlanan konutlarda inşaat çalışmalarına başlandı. 400 yıllık mahallemiz, yeni yerine taşınacak, yeni bir mahalle oluşturulacak."

        Yılmaz, konutların sosyal donatılarıyla örnek olacağını vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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