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        Hatay Valisi Masatlı istifa ettiği iddiasını yalanladı

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:55 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:55
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        Hatay Valisi Masatlı istifa ettiği iddiasını yalanladı
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        ​​​​​​​Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.

        Masatlı, "Bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğim haberleri yayınlanmıştır. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hatay'ımıza 6 Şubat'tan itibaren olduğu gibi bugün de hizmet etmek için fedakarca görevimin başındayım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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