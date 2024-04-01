Hatay Valisi Masatlı istifa ettiği iddiasını yalanladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

​​​​​​​Masatlı, bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğine yönelik haberler üzerine açıklama yaptı.

Masatlı, "Bazı sosyal medya sitelerinde istifa ettiğim haberleri yayınlanmıştır. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hatay'ımıza 6 Şubat'tan itibaren olduğu gibi bugün de hizmet etmek için fedakarca görevimin başındayım." ifadesini kullandı.