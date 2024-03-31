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        Hatay'da bir seçmen oy kullanmaya atla gitti

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy kullanacağı okula atla gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:51
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        Hatay'da bir seçmen oy kullanmaya atla gitti
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy kullanacağı okula atla gitti.

        İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (39), "Yörük Kızı" adlı atının üzerinde gittiği Denizciler Gübretaş Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

        Cıla, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde at binmeye başladığını anlattı.

        Deprem sürecinde de atını kullandığını belirten Cıla, "Atla gezmek bana göre bir ayrıcalık, büyük bir zevk. Normal zamanlarda da atıma biniyorum. Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atları çok seviyorum. Bugün de Cüneyt Arkın gibi giyindim. Oy kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." diye konuştu.

        Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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