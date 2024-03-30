Ülkem Okuyor Derneğince Hatay'da 20. kütüphane açıldı

KRK Holding Kurumsal İletişim Direktörü Melis Özer Kence de kurdukları kütüphaneyle çocuklara kitapların ve hikayelerin yanı sıra, umut ve güven dolu bir ortam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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