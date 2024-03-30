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        Ülkem Okuyor Derneğince Hatay'da 20. kütüphane açıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Ülkem Okuyor Derneği tarafından kurulan 20'nci kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:30
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        Ülkem Okuyor Derneğince Hatay'da 20. kütüphane açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Ülkem Okuyor Derneği tarafından kurulan 20'nci kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

        Kentte gönüllü sağlık hizmeti sunan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul'un girişimiyle afetzedelerin kitaba ulaşmasına destek olmak amacıyla kurulan dernek, KRK Holding işbirliğiyle Kocaeli Konteyner Kenti'nde kütüphane kurdu.

        Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul, açılış töreninde yaptığı konuşmada Hatay'da 20'nci kütüphanelerini açmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        KRK Holding Kurumsal İletişim Direktörü Melis Özer Kence de kurdukları kütüphaneyle çocuklara kitapların ve hikayelerin yanı sıra, umut ve güven dolu bir ortam sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Törene Vali Yardımcısı Gökay İçen, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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