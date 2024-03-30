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        Antakya'da İYİ Parti'den istifa eden 62 üye CHP'ye katıldı

        HATAY'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 üye, CHP'ye katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.03.2024 - 13:10
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        Antakya'da İYİ Parti'den istifa eden 62 üye CHP'ye katıldı
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        HATAY'ın Antakya ilçesinde İYİ Parti'den istifa eden 62 üye, CHP’ye katıldı.

        Aralarında İl Başkan Yardımcısı Murat Döger, İlçe Başkan Yardımcısı Yücel Dönmez, Karaali Mahalle Temsilcisi Sabahattin Kızıltepe, Ekinci Mahalle Temsilcisi Semir Doğru, Güzelburç Mahalle Temsilcisi Davut Amıklı, Kuzeytepe Temsilcisi Yusuf Durmuş'un da olduğu 62 kişi, İYİ Parti’den istifa ederek yapılan törenle CHP’ye katıldı. CHP Antakya İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen katılım töreninde partiye katılanlara rozetleri CHP Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy ve İlçe Başkanı Ümit Kutlu tarafından takıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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