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        AK Parti'nin kazandığı Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş: İtirazımızı yapacak, hakkımızı alacağız

        HATAY'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti Adayı Mehmet Öntürk kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:00
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        AK Parti'nin kazandığı Hatay'da CHP'nin adayı Lütfü Savaş: İtirazımızı yapacak, hakkımızı alacağız
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        HATAY’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Parti Adayı Mehmet Öntürk kazandı. CHP'nin adayı, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız” dedi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1 milyon 78 bin 130 seçmeni olan Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,47’sini alarak kazandı. Öntürk oyların 345 bin 884’ünü alırken Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise oyların yüzde 43,96’sını aldı. 342 bin 972 oy alan Savaş, 2 dönem sonra başkanlığı kaybetmiş oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mehmet Öntürk, gece Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıklarını açıklayıp, kutlama yaptı.

        SAVAŞ'TAN İTİRAZ AÇIKLAMASI

        CHP’li Lütfü Savaş ise yaptığı açıklamada seçimleri kendilerinin 9 bin oy farkıyla kazandıklarını iddia etti. Savaş, "Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceğiz. Şu anda CHP'nin bu konuda yetkin avukatları yola çıkmış durumdalar. İtirazımızı yapacağız. Bu konuda hakkımızı tabii ki alacağız. Bu, sadece bizim hakkımız değil. Hatay halkının da hakkı” dedi.

        AK PARTİ 8, CHP 4, MHP, BBP VE TİP 1’ER İLCE BELEDİYESİ KAZANDI

        6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın ilçelerinde ise resmi olmayan sonuçlara göre, Altınözü Belediyesi'ni AK Parti'li Rifat Sarı, Antakya Belediyesi'ni AK Parti'li İbrahim Naci Yapar, Hassa Belediyesi'ni AK Parti'li Selahattin Çolak, İskenderun Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Dönmez, Kırıkhan Belediyesi'ni AK Parti'li Ömer Erdal Çelik, Payas Belediyesi'ni AK Parti'li Bekir Altan, Reyhanlı Belediyesi'ni AK Parti'li Ahmet Yumuşak, Yayladağı Belediyesi'ni AK Parti'li Mehmet Yalçın, Belen Belediyesi'ni MHP'li İbrahim Gül, Dörtyol Belediyesi'ni CHP'li Bahadır Amaç, Kumlu Belediyesi'ni BBP'li İbrahim Paç, Arsuz Belediyesi'ni CHP'li Sami Üstün, Defne Belediyesi'ni CHP'li Halil İbrahim Özgün, Erzin Belediyesi'ni CHP'li Ökkeş Elmasoğlu, Samandağ Belediyesi'ni TİP'li Emrah Karaçay kazandı.

        GÖKHAN ZAN 15 BİN 688 OY ALDI

        Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) adaylıktan çektiği eski milli futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2,01 oy aldı. TİP’in adaylıktan çekmesine rağmen adaylığının kesinleşmesi nedeniyle seçimlere giren Zan’a kesin olmayan sonuçlara göre sandıklardan 15 bin 688 oy çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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