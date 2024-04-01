Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Öntürk, vatandaşlara seslendi:

Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Öntürk, Akasya Mahallesi'ndeki konteyner alanda kurulan AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Seçimin kazananının Hatay olduğunu, kenti hep birlikte yeniden inşa edeceklerini anlatan Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi.