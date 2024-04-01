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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Öntürk, vatandaşlara seslendi:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 04:54 Güncelleme: 01.04.2024 - 04:54
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        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Öntürk, vatandaşlara seslendi:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

        Öntürk, Akasya Mahallesi'ndeki konteyner alanda kurulan AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

        Seçimin kazananının Hatay olduğunu, kenti hep birlikte yeniden inşa edeceklerini anlatan Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi.

        Öntürk, hizmet aşkıyla hep birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti.

        Hatay'ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle kazanıldığını dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

        "Kuruluştan bugüne kadar emek etmiş kardeşlerimiz bir araya geldi. Hatay'ı seven, geçmişte siyaset yapan her partiden dostlar bir araya geldi. Bunların içerisinde belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve memleketini seven teşkilat mensubu arkadaşlar vardı, Allah hepsinden razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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