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        Hatay'da seçmenler sandık başında; bazıları konteynerlerde oy kullandı

        HATAY'da31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:35
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        Hatay'da seçmenler sandık başında; bazıları konteynerlerde oy kullandı
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        HATAY'da31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 3 bin 424 sandık kurulurken, 6 Şubat depremlerinde hasar gören okulların bahçelerine konteyner yerleştirildi. Bazı seçmenler, konteynerlere yerleştirilen sandıklarda oy kullanmaya başladı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başladı. Kurulan 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy kullanacak. Seçimlerde ayrıca 5 bin 121 polis, 3 bin 303 jandarma olmak üzere 8 bin 424 güvenlik görevlisi görev yapacak. Depremde hasar gören bazı okulların bahçesine de konteyner yerleştirildi. Vatandaşlar, 7 ilçedeki 96 konteynerde kurulan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Ayrıca 13 seyyar sandık oluşturuldu. Depremden sonra Hatay'a dışına giden ancak adresleri kentte görülen vatandaşlar için de AFAD, il genelinde 21 farklı başvuru noktası oluşturdu. Başvuru sonrası vatandaşların yol ücretleri, AFAD tarafından ödenecek. AFAD'ın kurduğu başvuru noktalarında ayrıca 122 Acil Çağrı Merkezi çalışanları görevlendirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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