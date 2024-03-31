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        Hatay'da Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde Paskalya ayini düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 02:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 02:25
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        Hatay'da Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde Paskalya ayini düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

        Kentteki Hristiyan vatandaşlar, depremlerde büyük kısmı yıkılan Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

        Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti, ayinde yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajı verdi.

        Kilise papazları Peder Carmine ile Peder Atillio'nun yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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