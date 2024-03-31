Hatay'da Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde Paskalya ayini düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hz. İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Kentteki Hristiyan vatandaşlar, depremlerde büyük kısmı yıkılan Latin Katolik Kilisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.
Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti, ayinde yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajı verdi.
Kilise papazları Peder Carmine ile Peder Atillio'nun yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okunup dua edildi.
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