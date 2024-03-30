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        Hatay'da şehitlerin isimleri parkta yaşatılacak

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2010 yılında şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 30.03.2024 - 16:15
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        Hatay'da şehitlerin isimleri parkta yaşatılacak
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2010 yılında şehit olan 4 polis memurunun adı Şehitler Parkı'nda yaşatılacak.

        Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Özerli Mahallesi'nde yapımı devam parka sona gelindiğini belirtti.

        Parkta, 2010'da Özerli Mahallesi'nde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memurları Fatih Yıldız, Hasan Aslan, Emre Yalçın, Ali Hacıarap adına anıt yapılacağını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

        "Peyzaj çalışmasını bitirdiğimizde inşallah hem emniyetimizin hem de halkımızın katkılarıyla parkımızın açılışını yapmayı düşünüyoruz. Şehitlerin resim ve isimleri kaldı, onu da bitirdiğimizde parkımız hizmete girecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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