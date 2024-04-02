Hatay'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.C. ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.İ. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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