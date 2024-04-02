Hatay'da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C.A. bulunduğu adreste yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.