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        AK Parti, Hassa Belediye Başkanı seçilen Çolak'ı disipline sevk etti

        AK Parti Hatay İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Hassa Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çolak'ı, bazı sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:03
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        AK Parti, Hassa Belediye Başkanı seçilen Çolak'ı disipline sevk etti
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        AK Parti Hatay İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre Hassa Belediye Başkanı seçilen Selahattin Çolak'ı, bazı sözleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

        İl Başkanı Mustafa Erdoğan, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak, Hassa ilçesinde bir konuşma esnasında sarf ettiği ifadeler nedeniyle partimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti olarak, toplumumuzun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışımızdan ve dilimizden asla taviz vermeyeceğimizi ifade ederiz."

        Erdoğan, Hatay'daki hoşgörü ve kardeşlik ikliminin hassasiyetle korunacağını kaydetti.

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