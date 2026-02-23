Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki mahalle arasında ulaşımın sağlanması için inşa edilen köprü hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesince, Güzelburç ve Büyükdalyan mahallelerini bağlayan köprü yaptırıldı.

        Büyükdalyan Deresi üzerine inşa edilen köprü, çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

