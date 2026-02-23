Antakya'da iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma açıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde iki mahalle arasında ulaşımın sağlanması için inşa edilen köprü hizmete girdi. Büyükşehir Belediyesince, Güzelburç ve Büyükdalyan mahallelerini bağlayan köprü yaptırıldı. Büyükdalyan Deresi üzerine inşa edilen köprü, çift şerit olarak ulaşıma açıldı.

