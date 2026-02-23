Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 S 9252 plakalı servis minibüsü, Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.

        Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama

        Benzer Haberler

        Samandağ'da metruk bina yangını
        Samandağ'da metruk bina yangını
        Hassa'da trafik kazası: 4 yaralı
        Hassa'da trafik kazası: 4 yaralı
        Amik Ovası'nda şiddetli yağışla birlikte tarım arazileri ve evler günlerdir...
        Amik Ovası'nda şiddetli yağışla birlikte tarım arazileri ve evler günlerdir...
        Define hevesiyle 40 metrelik kuyuyu evinin bahçesine 2 yılda kazdı
        Define hevesiyle 40 metrelik kuyuyu evinin bahçesine 2 yılda kazdı
        Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 3 kişi tutuklandı
        Dörtyol'da hapis cezaları bulunan 3 kişi tutuklandı
        Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kişi tutuklandı
        Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kişi tutuklandı