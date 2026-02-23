Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla atıklardan arındırıldı. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz ve Payas ilçelerinde kıyısında temizlik yaptı. Ekipler, topladıkları 105 ton atığı bölgeden uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.