Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

        Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla atıklardan arındırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridinde temizlik yapıldı

        Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinin kıyı şeridi, belediye ekiplerinin çalışmasıyla atıklardan arındırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arsuz ve Payas ilçelerinde kıyısında temizlik yaptı.

        Ekipler, topladıkları 105 ton atığı bölgeden uzaklaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        "Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu... Vahşetini anlattı!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Apart otelin penceresinden çıkan Uğur, 5 gündür kayıp
        Apart otelin penceresinden çıkan Uğur, 5 gündür kayıp
        Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı
        Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı
        Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
        Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 9 kişi yaralandı
        Öğrenci servisi narenciye bahçesine uçtu: 9 yaralı
        Öğrenci servisi narenciye bahçesine uçtu: 9 yaralı
        Samandağ'da metruk bina yangını
        Samandağ'da metruk bina yangını
        Hassa'da trafik kazası: 4 yaralı
        Hassa'da trafik kazası: 4 yaralı