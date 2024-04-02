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        CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti

        CHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:55
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        CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti
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        CHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti.

        CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, gazetecilere, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 1077 oyla kaybettiğini söyledi.

        İlçe Seçim Kuruluna sundukları itiraz dilekçesiyle ilgili bilgi veren Duduoğlu, "Yaptığımız başvurularda tüm oyların tekrar sayılmasını veya belirttiğimiz geçersiz oyların, 5 bin 172 civarında geçersiz oy var, onların tekrar incelenmesini istedik." dedi.

        Duduoğlu, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini savunarak, "Sandık başkanlarının büyük kısmının çok tecrübesiz olduğunu ve büyük hatalar yapıldığını, zarf sayılarının, seçmen sayılarının kullanılan oyların birbirini tutmadığını, bazı oylarımızın bazı sandıklarda kaydırıldığını ve silindiğini gördük. Bunların bir kısmını düzelttiler ama düzeltilmeyenler olma ihtimali de yüksekti. Bunların hepsini tespit etmemiz zordu. Bunlar için de başvurularımızı yaptık." şeklinde konuştu.

        Sandık başında kamu görevlilerinin bulunduğunu ifade eden Duduoğlu, "Seçmenin ve bize oy verenlerin hakkını korumak bizim görevimizdir. İtirazlarımızı bu nedenle yaptık. Tüm dostlarımız bilsinler ki bu bir demokratik yarıştır. Mahkemenin ve seçim kurulunun vereceği karar, mutlaka takip edilecektir. Biz oyların sayılmasından yanayız." açıklamasını yaptı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre İskenderun Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Mehmet Dönmez 51 bin 77 oyla kazanmış, CHP adayı Mehmet Duduoğlu ise 50 bin oyda kalmıştı.

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