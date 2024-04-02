CHP, İskenderun Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itiraz etti

CHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İskenderun Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz etti.

CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, gazetecilere, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi 1077 oyla kaybettiğini söyledi.

İlçe Seçim Kuruluna sundukları itiraz dilekçesiyle ilgili bilgi veren Duduoğlu, "Yaptığımız başvurularda tüm oyların tekrar sayılmasını veya belirttiğimiz geçersiz oyların, 5 bin 172 civarında geçersiz oy var, onların tekrar incelenmesini istedik." dedi.

Duduoğlu, tutanaklarda hatalar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini savunarak, "Sandık başkanlarının büyük kısmının çok tecrübesiz olduğunu ve büyük hatalar yapıldığını, zarf sayılarının, seçmen sayılarının kullanılan oyların birbirini tutmadığını, bazı oylarımızın bazı sandıklarda kaydırıldığını ve silindiğini gördük. Bunların bir kısmını düzelttiler ama düzeltilmeyenler olma ihtimali de yüksekti. Bunların hepsini tespit etmemiz zordu. Bunlar için de başvurularımızı yaptık." şeklinde konuştu.