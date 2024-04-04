Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül mazbatasını aldı

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Önder, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.

Törenin ardından açıklama yapan Gül, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını belirtti.

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