Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül mazbatasını aldı
MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül, göreve başladı.
MHP'den Belen Belediye Başkanı seçilen İbrahim Gül, göreve başladı.
Gül, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törenin ardından açıklama yapan Gül, ilçenin her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak için çalışacağını belirtti.
Programa, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Önder, MHP İlçe Başkanı Seyfullah Gürbüz, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.
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