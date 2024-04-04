Hatay İskenderun'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz reddedildi

CHP İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Duduoğlu, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna tüm oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesi verdiklerini belirtmişti.

İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması ilgili talebini değerlendirdi.

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