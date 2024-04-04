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        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu

        Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 20:20 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:20
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        Hatay'da Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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        Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

        Defne ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi'nde nehirde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sualtı Arama ekipleri, nehre girerek cesedi çıkardı.

        Bir erkeğe ait olan ceset, kimliğinin tespiti ve otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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