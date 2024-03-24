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        Hatay'da konteyner kente açılan atölye, kadınları meslekle tanıştırıyor

        SALİM TAŞ - Depremlerden etkilenen Hatay'da, konteyner kentte kalan kadınlar, açılan kurslarla hem moral buluyor hem de meslek öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:00
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        Hatay'da konteyner kente açılan atölye, kadınları meslekle tanıştırıyor
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        SALİM TAŞ - Depremlerden etkilenen Hatay'da, konteyner kentte kalan kadınlar, açılan kurslarla hem moral buluyor hem de meslek öğreniyor.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte kadınlar, el işi ürünlerinden pasta yapımına, kuaförlükten çocuk bakımına kadar farklı branşlardaki kurslara katılıyor.

        Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle açılan iş atölyelerindeki kurslar sayesinde kadınlar, deprem psikolojisinden uzaklaşıyor.

        Malzemelerin ücretsiz verildiği kurslara katılan 350 depremzede kadın, burada yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Halkla İlişkiler Sorumlusu İpek Merve Döğel, AA muhabirine, 11 aydır depremzede kadınlara psikolojik ve ekonomik destek sağlamak amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

        Bugüne kadar 1028 kadın kursiyere eğitim hizmeti verildiğini anlatan Döğel, konteyner kentlerde kalan depremzede kadınlara umut olabilmek için çalıştıklarını belirtti.

        - "Kadınlarımızdan geri dönüşler çok güzel"

        Döğel, kurslar sayesinde kadınların hem meslek öğrendiğini hem de ekonomik kazanç sağladığını dile getirdi.

        Kurslarda kadınların güzel vakit geçirdiğini ve sosyalleştiğini ifade eden Döğel, şöyle konuştu:

        "Farklı branşlarda birçok kurs atölyelerimiz mevcut. Şu an aktif olarak 350 kursiyerimiz var. Kadınlarımız kurslarımızda hem meslek ediniyorlar hem kafalarını dağıtıyorlar hem de psikolojik olarak çok rahatlıyorlar. Depremzede kadınlarımızdan geri dönüşler çok güzel. 'Bir an olsun nefes aldığımı hissettim' diyorlar. Burada çok mutlu olduklarını hissediyorum."

        Döğel, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri KOMEK satış ofislerinde ve internet siteleri üzerinden satarak tüm geliri kadınlara verdiklerini söyledi.

        - "Bize bir gelir kapısı açıldı"

        Kursiyerlerden Aysel Parlak da 5 ay önce başladığı el nakışları kursunda çok güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

        Kursun kendisine maddi ve manevi çok şey kattığını belirten Parlak, "Burada çok güzel arkadaşlığımız var. Hocalarımızın sayesinde çok güzel şeyler öğrendik." dedi.

        El nakışları kursuna katılan Nazime Yılmaz da "Bu kurs sayesinde daha önce bilmediğim el işi ürünlerini öğrendim. Aynı zamanda yaptığımız ürünleri satarak bize bir gelir kapısı açıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Çocuk bakım elemanı kursuna katılan Çilem Ünek, ocak ayında başladığı kursta öğrendiği bilgilerle çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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