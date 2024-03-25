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        Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi

        Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:19 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:19
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        Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi
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        Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, deprem konutu başvurularının 81 ildeki AFAD müdürlüklerinden gerçekleştirilebileceği belirtildi.

        Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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