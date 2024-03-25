Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 1 günlük ek süre verildi

Hatay'da da hak sahipleri için 18 başvuru noktasının kurulduğu duyurulan açıklamada, başvuruların 26 Mart 00.01'de başlayıp 26 Mart 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar görenlerin hak sahipliğinden faydalanabilmeleri için başvuruyu kaçıranlara 1 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

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