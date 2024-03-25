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        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 05:23 Güncelleme: 25.03.2024 - 05:23
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        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından boşaltılan Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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