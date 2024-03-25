İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta yapılan asayiş uygulamasında 1295 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.

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