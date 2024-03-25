İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta yapılan asayiş uygulamasında 1295 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 14 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 3 tabanca, 29 fişek, 19 gram sentetik uyuşturucu ve 60 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.
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