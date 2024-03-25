Dörtyol'da 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Yeşilköy Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki incelemede 22 kaçak cep telefonu bulan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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