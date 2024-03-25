Dörtyol'da 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen V.Ş'yi durdurdu.
Şüphelinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
V.Ş. gözaltına alındı.
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