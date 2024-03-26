Zafer Partisi Antakya adayı, CHP lehine çekildi

Zafer Partsi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.

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