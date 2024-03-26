Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Zafer Partisi Antakya adayı, CHP lehine çekildi

        ZAFER Partisi Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye başkan adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:13 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zafer Partisi Antakya adayı, CHP lehine çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER Partisi Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP Antakya Belediye başkan adayı Hüseyin Aksoy lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

        Zafer Partsi'nin Antakya Belediye başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye başkanı adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Akkoçak, CHP'nin adayı Aksoy lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akkoçak'a teşekkür eden Aksoy, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanayi sitesinde yangın!
        Sanayi sitesinde yangın!
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
        Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
        Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        İskenderun'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Dörtyol'da 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Dörtyol'da 22 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Dörtyol'da 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Dörtyol'da 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        İskenderun'da 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi
        İskenderun'da 3 bin 995 uyuşturucu hap ele geçirildi