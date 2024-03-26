Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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