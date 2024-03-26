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        Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:54
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        Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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