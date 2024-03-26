Hatay'da yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı
HATAY'da dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı.
HATAY'da dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, tarım arazileri ve bazı konteyner kentleri su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte yollar göle döndü. Bazı konteyner kentler sele teslim oldu. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte tarım arazileri de su altında kaldı. Su basan konteyner kentlerde AFAD ve Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından tahliye çalışması gerçekleştirildi. Yağışların saat 17.00'den itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
TABELALAR DEVRİLDİ
Antakya Şehit Mustafa Sevgi Caddesi'nde park halindeki bir aracın üzerine, fırtınanın etkisiyle ağaç devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. Aynı caddedeki kentsel dönüşüm alanının tabelaları fırtına etkisiyle devrildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.