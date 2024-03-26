Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) kazada hayatını kaybetti, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) de yaralandı.

        Yaralı çocuk, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

        Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıya şifa dilenerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        8 erkeğin "bekarlığa veda partisi"ni kabul etmeyen eğlence mekanına para cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Köpeği, komşusunun köpeğini öldüren Banu Parlak'a para cezası!
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Bolsonaro, Macaristan Büyükelçiliği'nde "saklanmış"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Hatay'da yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı
        Hatay'da yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı
        Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
        Hatay'da karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi öldü
        Hatay'da fırtına çatıları uçurdu
        Hatay'da fırtına çatıları uçurdu
        Zafer Partisi Antakya adayı, CHP lehine çekildi
        Zafer Partisi Antakya adayı, CHP lehine çekildi
        Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
        Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor