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        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlayacağını duyurdu: (1)

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda hem geliş hem de gidişte bilet satışlarını çift yönde bugün itibarıyla kullanıma açtıklarını belirterek, "İnşallah cuma günü yani 29 Mart itibarıyla da Hatay'da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:50
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        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlayacağını duyurdu: (1)
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda hem geliş hem de gidişte bilet satışlarını çift yönde bugün itibarıyla kullanıma açtıklarını belirterek, "İnşallah cuma günü yani 29 Mart itibarıyla da Hatay'da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz." dedi.

        Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yetkililerle basına kapalı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ramazanın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Hatay'ın Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ gibi ilçeleri de depremlerden en çok etkilenen bölgelerdendi. Maalesef birçok yapı yıkıldı ve birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Hatay Havalimanı'mızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve yaklaşık 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmalardan etkilenmişti ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları da başlattık."

        Bakan Uraloğlu, geçen yıl 12 Ekim'de Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işini ihale ettiklerini, 21 Kasım'da da yapım çalışmalarına başladıklarını anımsattı.

        - "Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız devam ediyor"

        Yeni Hatay Havalimanı'nı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edeceklerinin altını çizen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

        "Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz. 3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliğiyle geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pisti yapıyoruz. 2 bin 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı inşallah 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Şu anda projemiz kapsamında, havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltme ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladık. Yeni pistimizin inşası aşamasında 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı taşkınlara karşı da korumuş olacağız. Havalimanı pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor."

        Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalarla ilgili, "Şu andaki mevcut pistimiz, sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade ediyordu, dolayısıyla biz burada yaptığımız zemin güçlendirmeleriyle pist onarımlarıyla beraber pisti daha kalıcı hale getirdik ve dolu iniş, dolu kalkış için de gerekli kriterleri sağladığını, yaptığımız testlerle teyit etmiş olduk. Dolayısıyla biz 29 Mart'tan itibaren Hatay'a hem geliş hem de gidişte bilet satışlarını çift yönde bugün itibarıyla kullanıma açmış olduk. İnşallah cuma günü yani 29 Mart itibarıyla da Hatay'da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz."

        (Sürecek)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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