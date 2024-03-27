Bakan Uraloğlu: Hatay Havalimanı 29 Mart'ta çift yönlü uçuşa açılıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, onarım çalışmaları tamamlanan Hatay Havalimanı'nın 29 Mart'ta çift yönlü uçuşa açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremleri nedeniyle zarar gören ve uçakların boş inişine, dolu kalkışına izin verilen Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu’na Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Kemal Karahan, Abdulkadir Özel ve Hüseyin Yayman eşlik etti. Bakan Uraloğlu, pistteki çalışmaların tamamlanıp test aşamasının da sonlandığını belirtti.

Hatay Havalimanı'ndaki mevcut pistin son durumunu paylaşan Bakan Uraloğlu, "Mevcut pistimizde şu anda sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade ediliyordu, yaptığımız zemin güçlendirme çalışmalarıyla beraber pisti daha kalıcı hale getirdik, dolu iniş dolu kalkış için de gerekli testleri yapıp şartları sağladık. 29 Mart'tan itibaren Hatay’a hem iniş hem de kalkış biletlerini çift yönden bugün itibarıyla kullanıma açmış olduk. İnşallah 29 Mart günü itibarıyla da Hatay’da çift yönlü olarak yolcu taşımasını başlatmış oluyoruz" dedi. GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Depremlerde havalimanının uğradığı tahribatı aktaran Uraloğlu, "Bundan tam 13 ay önce ülke olarak asrın felaketiyle sarsılmıştık. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ama deprem sonrasında öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete açtık. Sonrasında da bir daha benzer depremler yaşanması halinde dahi hasar görmeyecek şekilde altyapının inşası için gerekli çalışmaları başlattık. 12 Ekim 2023’te Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işini ihale ettik, 21 Kasım’da da yapım çalışmalarına başladık. Yeni Hatay Havalimanımızı, zemin taşıma gücünü artırarak yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine inşa edeceğiz. Terminal, teknik blok kule, itfaiye binası, güç Santrali, lojman ve garaj binalarını da güçlendireceğiz" diye konuştu.

'2026 YILINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK' Tüm çalışmaların 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "3 bin metre uzunluğu ve 60 metre genişliği ile geniş gövdeli uçakların inebileceği şekilde pist yapıyoruz. 2 kilometre 720 metre uzunluğunda yeni paralel taksi yolu, 2 hızlı çıkış ve 4 bağlantı taksi yolu da inşa edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şu anda projemiz kapsamında, havalimanı çevre güvenlik duvarı yükseltme ve duvar çatlaklarının tamiratı işlemlerini tamamladık. Yeni pistimizin inşası aşamasında 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarını yeniden inşa ederek havalimanının bulunduğu alanı taşkınlara karşı koruyacağız. Havalimanı pistinde derz tamiratı, çatlak onarımını bitirdik. Zemin güçlendirme işlemlerini büyük ölçüde tamamladık. Ayrıca depremde zarar gören 5 kilometre uzunluğundaki Hatay Havalimanı bağlantı yolundaki çalışmalarımız da devam ediyor" ifadelerini kullandı.