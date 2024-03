Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlayacağını duyurdu: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay için hava yolu, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu olmak üzere dört bir koldan çalıştıklarını söyledi.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda yetkililerle basına kapalı brifing gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, Hatay Havalimanı'na yönelik çalışmalarda emeği geçen Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür etti.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Hatay'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 50 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yerel seçimlere de değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Her zerresinde ecdadımızın izi olan Hatay'ı planladığımız projelerle hep birlikte çok daha güçlü ve gelişmiş bir şekilde yeniden inşa edeceğiz inşallah. Üstümüze düşen görev her ne olursa olsun biz onu tamamlayana kadar, Hataylı hemşerilerimizi inşallah yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Ulaşım adına büyükşehirle gerekli koordinasyonu sağlayarak inşallah her türlü desteği kendisine, başkanımıza vereceğiz. Biz bu düşüncelerle Hatay'a birçok hizmet yaptık ama depremle o hizmetlerin şekli, şemali, yeni ihtiyaçları ortaya çıktı, hepsini planladık ve Hataylıların gördüğü gibi de tek tek ve en ufak kaliteden de bir taviz vermeden onların hepsini hayata geçiriyoruz ve yakında takipçisi olmaya bundan sonra devam edeceğiz."