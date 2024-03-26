Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da trafik kazasında ölen aynı aileden 6 kişinin cenazeleri defnedildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da trafik kazasında ölen aynı aileden 6 kişinin cenazeleri defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

        Dörtyol-Payas kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Mehmet Sönmez (37), eşi Zeynep (36), çocukları Eray (13) ve 3 aylık Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki (64) ve kayınvalidesi Döndü Kara'nın (62) cenazeleri, yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alındı.

        Cenazeler, Payas ilçesindeki Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Payas Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, ailenin yakınlarıyla Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Osmaniye Özel Harekat Şube Müdürü Orhan Aydın ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, kazada yaralanan Melek Su Sönmez’in (8) tedavisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.

        Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        6 kişilik aile yan yana gömüldü! Anne çocuk aynı tabutta!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!

        Benzer Haberler

        Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi
        Hatay'daki kazada ölen aynı aileden 6 kişi yan yana toprağa verildi
        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlay...
        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlay...
        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlay...
        Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü uçuşların 29 Mart'ta başlay...
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı (2)
        Hatay'da karşı şeride geçen TIR'a otomobil çarptı; 6 ölü, 1 yaralı (2)
        Hatay'da sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu
        Hatay'da sağanak nedeniyle kriz masası oluşturuldu
        Hatay'da yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı
        Hatay'da yollar göle döndü, konteyner kentleri su bastı