Hatay AFAD Müdürlüğünden yağış sonrası oluşan su baskınlarına ilişkin açıklama

Hatay Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), dün kentteki yoğun yağıştan iki konteyner kentin etkilendiğini, oradaki vatandaşlara alternatif konaklama imkanları sunulduğunu belirtti.

Hatay AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı sonrasında ilde dün sabah saatlerinde etkisini artıran yağışlara bağlı olarak ulaşımı aksatacak şekilde su baskınlarının yaşandığı hatırlatıldı.

Yaşanan bu baskınlardaki temel sorunun şehrin yereldeki genel altyapı sisteminin çalışmaması ve hizmetlerdeki aksamalardan kaynaklandı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antakya ilçe merkezinde bulunan konteyner kentlerimizin bazılarında da su baskınları yaşanmıştır. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde ağır hasar alan ilimizde vatandaşlarımızın barınmalarını sağlamak üzere Hatay AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinesinde kent genelinde toplamda 206 konteyner kent kurulmuş olup bugün itibarıyla da 58 bin 553 hane, 200 bine yakın vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Dün ilimizde etkili olan yoğun yağış İGA Konteyner Kenti ve Ayyıldız Konteyner Kenti etkilemiştir. Yağıştan etkilenen konteyner kentlerimizdeki vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş, mağdur edilmeden kendilerine alternatif konaklama imkanları sunulmuştur."