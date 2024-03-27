Hatay'da yenilenen Fuat Tosyalı Stadyumu açıldı

İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda loca, VIP, engelli ve refakatçi alanı, soyunma odaları ve 3 kafeterya yer alıyor.

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