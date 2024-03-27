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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçakçılıkla operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:02
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçakçılıkla operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sanayi ve Kışlalar mahallelerindeki bir ev ve iş yerine operasyon yaptı.

        Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

        Şüpheliler B.A. ve O.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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