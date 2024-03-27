Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kaçakçılıkla operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sanayi ve Kışlalar mahallelerindeki bir ev ve iş yerine operasyon yaptı.

Operasyonda, ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 5 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler B.A. ve O.A. gözaltına alındı.