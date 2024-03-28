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        İskenderun'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:47 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:50
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        İskenderun'da 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin ikametinde arama yaptı.

        Adresteki incelemede 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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