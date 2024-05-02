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        Samandağ'da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:31 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:31
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        Samandağ'da polis ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri, öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenledi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eriklikuyu İlkokulunu ziyaret etti.

        Trafik ekipleri, burada öğrencilere trafik kuralları, okul servislerinde emniyet kemeri kullanımı ve kara yollarında karşıdan karşıya geçme ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verdi.​​​​​​​​​​​​​​

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