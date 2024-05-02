Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'da, iki farklı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hatay'da, iki farklı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesindeki otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kimliği belirlenen şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheli Ç.T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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