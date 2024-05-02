Hatay'da durdurulan araçtan 11 göçmen çıktı; 2 organizatör tutuklandı
HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 11 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
HATAY'da şüphe üzerine durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 11 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan analiz çalışmalarında tespit edilen araç, Hatay'da Belen-Antakya yolunda durduruldu. Araçtaki kontrolde üzerlerinde herhangi bir kimlik kartı olmayan ve ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan 11 göçmen olduğu belirlendi. Organizatörler F.A. ve Ş.D. da yakalandı. Göçmenler, işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.A. ile Ş.D. ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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