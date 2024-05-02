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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 02.05.2024 - 11:23
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        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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