Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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