Hatay'da yüksekten düşen kişi öldü

Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılan Çengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çengen Mahallesi’ndeki ailesinin evine giden Cemil Çengel, damdaki tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak istedi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, tadilat için merdivenle iki katlı evin damına çıkmak isterken dengesini kaybederek düşen kişi yaşamını yitirdi.

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