Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Numune Evler Mahallesi'nde, Hakan Tekin (28) idaresindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet ile H.A (39) yönetimindeki 31 ABH 039 plakalı vinç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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