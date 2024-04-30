Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 30.04.2024 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Numune Evler Mahallesi'nde, Hakan Tekin (28) idaresindeki 31 AOK 809 plakalı motosiklet ile H.A (39) yönetimindeki 31 ABH 039 plakalı vinç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        "Türkiye önemli rol oynuyor"
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        Eskortla fiyat tartışmasında kardeşini yanlışlıkla öldürmüştü, görüntüleri ortaya çıktı
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Hatayspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 20 zanlıdan 15'i tutuklandı
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
        "Hatay'ın Yeniden Canlandırılması Projesi" ile Hatay Master Planı'nın lansm...
        "Hatay'ın Yeniden Canlandırılması Projesi" ile Hatay Master Planı'nın lansm...
        Hatay'da hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da hafriyat yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü