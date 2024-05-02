Gürcistan'da iç karışıklık sürüyor: ABD, protestolara sert müdahaleyi kınadı

İktidar partisinin, bu yasa tasarısıyla eleştirileri susturmak ve Gürcistan'da sivil topluma zarar vermek niyetinde olduğunu kaydeden Miller, şöyle devam etti:

"İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Batı karşıtı tutumu, ülkeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Gürcistan hükümetinin açıklamaları Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğini destekleyen değerlerle örtüşmüyor. Bu durum da Gürcistan'ı tehlikeye atıyor."