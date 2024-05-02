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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Et arttı, süt azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        Et arttı, süt azaldı

        TÜİK verilerine göre; kırmızı et üretimi, 2023 yılında 2022'ye göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak oldu. Çiğ süt üretimi ise 2023 yılında yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:12
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        TÜİK, 2023 yılına dair kırmızı et üretimi ve çiğ süt üretimi verilerini açıkladı.

        2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

        Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

        Kırmızı et üretiminin 2023 yılında yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

        SÜT ÜRETİMİNDE KISMİ DÜŞÜŞ

        2022 yılında 21 milyon 563 bin 492 ton olan çiğ süt üretim tahmini, 2023 yılında yüzde 0,4 azalarak 21 milyon 481 bin 567 ton oldu. Bir önceki yıla göre keçi sütü üretimi yüzde 0,5, inek sütü üretimi yüzde 0,2 artarken, koyun sütü üretimi yüzde 12,5 ve manda sütü üretimi yüzde 1,3 azaldı.

        Çiğ süt üretiminin 2023 yılında yüzde 92,9'unu inek sütü, yüzde 4,3'ünü koyun sütü, yüzde 2,5'ini keçi sütü ve yüzde 0,2'sini manda sütü oluşturdu.

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