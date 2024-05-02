Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

        Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah başlayan sis, etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

        Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Kapıkule'de TIR'da ele geçirildi! 23 külçe altın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geliyor
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        Koltuğa sigortasız oturuyoruz
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        "Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum"
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Yanardağ patlamasının ardından binlerce kişi tahliye edildi
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        Arife nine 75 yaşındaydı... 50 kişilik ekiple aranıyor!
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        34 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        Gazeteler yapay zekaya karşı
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Sahte arkadaşları tespit etmenin 9 yolu!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!

        Benzer Haberler

        Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Hatay'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Şehit Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ertaş, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
        Hatay'da yüksekten düşen kişi öldü
        Hatay'da yüksekten düşen kişi öldü
        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da vinçle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'a şehit ateşi düştü
        Hatay'a şehit ateşi düştü