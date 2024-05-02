Belen'de sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah başlayan sis, etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.
Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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