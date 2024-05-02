ABD'de üniversite kampüslerindeki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor: Yaşanan son gelişmeler neler?

CNN International'a konuşan bir kaynak, kolluk kuvvetlerinin yoğun olarak bulunduğu Los Angeles'ta bulunan California Üniversitesi'nde polisin kampüsteki Filistin yanlısı protestoyu yasa dışı bir gösteri olarak ilan ettiğini söyledi. Bu genellikle göstericilerin dağılmaları veya gözaltına alınmadan önce atılan bir adım.