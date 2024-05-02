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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece’de 50 yaşındaki adam sokakta hiç tanımadığı biri tarafından öldürüldü - Son dakika haberi

        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü

        İstanbul Büyükçekmece'de sokakta yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 50 yaşındaki Yıldıray Koç'un hiç tanımadığı birisi tarafından komando bıçağıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince aydınlatılan sır cinayette katili giydiği beyaz ayakkabı ele verdi

        Giriş: 02.05.2024 - 10:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:15
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        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
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        Kan donduran olay 27 Nisan günü Büyükçekmece'de meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

        Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç'un yerde hareketsiz yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cinayete kurban giden Yıldıray Koç
        Cinayete kurban giden Yıldıray Koç

        SON CÜMLESİ: KÖTÜYÜM YANIMA GEL

        Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yıldıray Koç’un kardeşinin ifadesine de başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadede, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayıp kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kendisini kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayıp bilgi verdiğini, kendisinin ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi.

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        BEYAZ AYAKKABI VE SİYAH EŞOFMAN

        Bu bilgilerin ardından ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde Yıldıray Koç’un, beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofmanlı bir kişi tarafından takip edildiği belirlendi. Yaklaşık bir dakika sonra şüphelinin sağ elinde bıçak olduğu değerlendirilen cisim ile sokaktan koşarak çıktığı da tespit edildi.

        BÜYÜKÇEKEMECE’DE YAKALANDI

        Cinayet Masası ekipleri adım adım izlenen görüntülerin ardından şüphelinin Azad M. olduğunu tespit etti. 20 yaşındaki şüpheli Büyükçekmece’de saklandığı adreste geçtiğimiz Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.

        ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYİ HİÇ TANIMIYOR

        Gayrettepe Asayiş Şubeye getirilen şüpheli ifadesinde öleni hiç tanımadığını, alkollü vaziyette yürürken olay yerinde gördüğünü, kendisine bu konudan dolayı sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.

        TUTUKLANDI

        Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin olay günü giydiği kıyafetleri ve olayda kullandığı komando bıçağını da ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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