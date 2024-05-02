Kan donduran olay 27 Nisan günü Büyükçekmece'de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Bıçak darbesi aldıktan sonra metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden yaralı adam bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar Yıldıray Koç'un yerde hareketsiz yattığını fark edip durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cinayete kurban giden Yıldıray Koç SON CÜMLESİ: KÖTÜYÜM YANIMA GEL Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hemen çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Yıldıray Koç’un kardeşinin ifadesine de başvuruldu. Kardeş Y.K. emniyette verdiği ifadede, ağabeyinin olay saatinde kendisini arayıp kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini, yanına gittiğinde kendisini kanlar içinde gördüğünü, yetkilileri arayıp bilgi verdiğini, kendisinin ara sıra alkol aldığını, eşinden ayrıldığını, bildiği kadarı ile kimse ile husumetinin olmadığını söyledi. REKLAM

BEYAZ AYAKKABI VE SİYAH EŞOFMAN Bu bilgilerin ardından ekipler kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemelerde Yıldıray Koç’un, beyaz ayakkabı, siyah kapüşonlu polar ve siyah eşofmanlı bir kişi tarafından takip edildiği belirlendi. Yaklaşık bir dakika sonra şüphelinin sağ elinde bıçak olduğu değerlendirilen cisim ile sokaktan koşarak çıktığı da tespit edildi. BÜYÜKÇEKEMECE’DE YAKALANDI Cinayet Masası ekipleri adım adım izlenen görüntülerin ardından şüphelinin Azad M. olduğunu tespit etti. 20 yaşındaki şüpheli Büyükçekmece’de saklandığı adreste geçtiğimiz Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı.